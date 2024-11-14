Kaz Dağları'nda madencilik tehdidi: CHP önerisi reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kaz Dağları'nda yürütülen madencilik faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkilerinin araştırılması önerisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla reddedildi. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kaz Dağları'nın yüzde 79'unun maden ruhsatları ile kaplandığını belirtti.

Güneşhan, Kaz Dağları'nın tarihi boyunca bölge halkı için yaşam kaynağı olduğunu vurgulayarak, AKP hükümeti döneminde verilen maden ruhsatları ile bölgenin ekosisteminin tehdit altında olduğunu dile getirdi. Türkiye genelinde AKP iktidarında toplam 386 bin maden ruhsatı verildiğini ifade eden Güneşhan, bu durumun doğanın ve kaynakların peşkeş çekilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Bölgedeki Halilağa altın ve bakır işletmesi ruhsatının bulunduğu alanın 6 bin hektar olduğunu aktaran Güneşhan, buranın tarım alanlarına ve ormanlara zarar vereceğini, projenin hayata geçmesi durumunda 1 milyon ağacın kesileceğini belirtti. Ayrıca, bu durumun hem yerel halk hem de doğal yaşam için yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Saadet Partisi'nden Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise iktidarın yurtdışında maden arayışlarıyla kendi ülkesindeki madenleri yabancılara peşkeş çekmesi arasındaki çelişkiye dikkat çekti. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise, Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda gerçekleştirdiği maden faaliyetlerinin doğaya verdiği zararı eleştirdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise maden faaliyetlerinin ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu savunarak, maden rezervinin bulunduğu yerlerde maden ocağı açılmasının zaruri olduğunu belirtti.