Kaz otu yüzdeki lekelere iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası ishale iyi gelen kaz otunun faydaları dikkat çekti.

Kaz otu; Yüz lekelerini giderir ve cildi yumuşatır.

CİLT LEKELERİ NEDİR?

Cilde doğal rengini veren melanosit hücrelerinin fazla üretimi ya da düzensizliğine bağlı olarak ciltte lekeler oluşur. Lekelerin birçoğu güneş ışınlarına uzun süre boyunca maruz kalma sonucu oluşsa da genetik faktörler, hormonal ilaçlar, hamilelik ve bazı kimyasal maddeler de melanosit hücre yapısını bozabilir. Genel olarak güneş ışınlarına maruz kalan yüz, el, sırt ve göğüs bölgesinde görülen lekeler, hem kötü bir görünüme neden olabilir hem de bazı durumlarda cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

KAZ OTU NEYE İYİ GELİYOR?

Kaz otunun özellikle kavurması çok sık yapılır. Kavrularak yapılıp tüketilmesinin yanında haşlama olarak da kullanılır.

Ispanak ve maydanoza benzer yapısıyla yemek ve salatalara eklenmesi de mümkündür. Bunların yanı sıra kazayağı otunu çay olarak tüketmeniz de mümkündür.