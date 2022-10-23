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Kaza böyle geldi. Şoför kornaya bastı ama...

Kastamonu’da özel halk otobüsü ile otomobilin karıştığı ve 1 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:28
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Kaza böyle geldi. Şoför kornaya bastı ama...

Kaza böyle geldi. Şoför kornaya bastı ama...
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Kastamonu İnönü Mahallesinde Eski Sanayi Sitesi girişinde K.K. idaresindeki 37 AE 295 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0118 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan K.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan K.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüyü ortaya çıktı

Yaşanan kazanın ardından kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Özel halk otobüsüne ait güvenlik kamerası görüntüsünde otobüsün kendi şeridinde ilerlerken otomobil, şeridinden çıkarak halk otobüsüne çarpıyor. Halk otobüsü şoförünün korna ile uyarmasına rağmen yaşanan kazada halk otobüsündeki yaşanan panikte görüntülerde duyuluyor.(AA)

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