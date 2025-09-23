Kaza da ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’da dün akşam iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesi, Akpınar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey'den Ordu istikametine giden Recep Ali Düzgün (75) yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen bir başka araç, Akpınar Mahallesi'nde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlardan biri hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri, sevk edildi. Olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri araçta sıkışan yaralılara müdahale etti.

Feci kazada Ulubey’in Ohtamış Mahallesi’nden olduğu öğrenilen 75 yaşındaki emekli öğretmen Recep Ali Düzgün ile 72 yaşındaki eşi S.D., ile diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambülansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı..

Burada durumu ağır olan 75 yaşındaki emekli öğretmen Recep Ali Düzgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzgün’ün vefatı sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.