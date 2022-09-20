Kaza geçiren Acun Ilıcalı için doktorlar ameliyat kararı aldı

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı Ceyhun yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Acun Ilıcalı'nın kolu kırıldı. Arkasında oturan kızı Banu Ilıcalı ise hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın ameliyat edilmesine karar verildi.

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi.

Kolu kırıldığı öğrenilen Acun Ilıcalı’nın son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaza haberini alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelelere Acun Ilıcalı’yı ziyaret etti.

