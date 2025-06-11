Kaza geçiren çocuk ambulansa binmemek için çırpındı: Nedeni hemen ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza geçiren çocuk ambulansa binmemek için çırpındı: Nedeni hemen ortaya çıktı

Antalya’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Sağlık ekipleri ve ailesi küçük çocuğu ambulansa bindirmek için uzun süre mücadele etti. Küçük çocuğun ambulansa binmeme nedeni sonradan ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hafif yaralanan çocuk, ambulansa binmemek için adeta ortalığı birbirine kattı. Sağlık ekiplerinin yanı sıra anne ve babasının da uğraşları sonunda ambulansa bindirilebilen çocuğun, iğne korkusu olduğu öğrenildi.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde İnönü Caddesi Salı Pazarı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 EPL 48 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan T., 4082 Sokak istikametine seyir halindeyken Salı Pazarı yanına geldiği sırada, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman D.Ş. isimli çocuğa çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çocuk hafif şekilde yaralandı.

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AİLE İLE SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Kaza sonrası yaralanan çocuğun ailesi ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesini çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri önledi.

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AMBULANSA BİNMEMEK İÇİN BÜYÜK DİRENİŞ GÖSTERDİ

Hafif yaralanan Osman D.Ş. adlı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen ambulansa binmemekte direndi. Sağlık görevlilerine adeta yalvaran çocuk, anne ve babasının da çabalarıyla güçlükle ambulansa bindirilebildi. Çocuğun iğne korkusu nedeniyle ambulansa binmek istemediği belirtildi.

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