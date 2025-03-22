Kaza geçirmişti! Milli boksörün kız kardeşinin sağlık durumu nasıl?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza geçirmişti! Milli boksörün kız kardeşinin sağlık durumu nasıl?

Malatya’da milli boksör Hatice Akbaş’ın kardeşinin içerisinde bulunduğu kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı, son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi altına alınan Akbaş’ın kardeşi Melisa Akbaş’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş'ın kullandığı 44 AET 587 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü ile Emre Günaylı yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki Emre Günaylı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı'nın cenazesi Akçadağ ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defin edilirken, hastanede tedavisine devam edilen Melisa Akbaş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza geçirmişti! Milli boksörün kız kardeşinin sağlık durumu nasıl?

Kaza geçirmişti! Milli boksörün kız kardeşinin sağlık durumu nasıl?

Kaza geçirmişti! Milli boksörün kız kardeşinin sağlık durumu nasıl?

Kaza geçirmişti! Milli boksörün kız kardeşinin sağlık durumu nasıl?

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