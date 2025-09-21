'Kaza' gibi göstermişti! Ortaya çıkan itirafları kan dondurdu

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'kaza' gibi gösterilen anne ve çocuğunun öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kızılırmak Nehri’ne uçan aracın sürücüsü olan "baba", “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 33 yaşındaki Serdar Kıyak, verdiği ifadede kan donduran detayları itiraf etti.

Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve küçük oğlu Poyraz ile birlikte otomobiliyle yola çıktı. Yolculuk sırasında eşine “kral mezarlarını göstereceğini” söyleyen Kıyak’ın kullandığı araç, kısa süre sonra Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

EŞİ VE OĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olayda araçta bulunan Gülşah Kıyak ve minik Poyraz hayatını kaybetti. Fakat Serdar Kıyak, sağ bir şekilde karaya çıktı. "Trafik kazası" gibi görünen kazanın ortaya çıkan ayrıntıları kan dondurmaya devam ediyor.

KURTARMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADI

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada doktor Kıyak'ın cep telefonu ve cüzdanıyla sudan çıkması, üzerinin ve saçlarının kuru olması, suya düşen araçtan yüzerek çıktığını söylemesine rağmen kurtarma girişiminde bulunmaması dikkat çekti. Görgü tanıkları ise Kıyak'ın suya hiç girmediğini, kenarda beklediğini anlattı.

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Serdar Kıyak verdiği ifadede aynı hastanede görev yapan psikolog Didem C. ile ilişki yaşadığını itiraf etti. Kıyak, "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da Didem C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Olay günü ise balık restoranına gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Kıyak'ın, "kral mezarlarını göstereceğim" diyerek eşi ve oğlunu Kızılırmak'a yönlendirdiği belirlendi.

EŞİNİN TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabahın haberine göre, Gülşah Kıyak’ın mesajları ortaya çıktı. Mesajlarında, arkadaşlarına, eşinin oğulları Poyraz'ı kabullenmediğini ve kendisini tehdit ettiğini anlattığı öğrenildi. Kadının "çocuğu istemediği, doğduktan sonra da kabullenmediği" yönündeki mesajları dosyaya girdi.

Kıyak'ın son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı ortaya çıktı.

Öte yandan benzer bir cinayet daha önce Aydın'da yaşanmış, itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunu hayatını kaybetmişti. Feci olaydan kısa süre sonra Turgay Gezgin'in hemşire F.T. ile nişanlanması şüpheli bulunmuş, araştırmalar sonucu yangını planlayarak Turgay Gezgin'in çıkardığı ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Gezgin cezaevinde intihar etmişti.

