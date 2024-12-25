Kaza göz göre göre geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza göz göre göre geldi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otomobil ile elektrikli bisiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada yere savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154265 Sokak'taki İsmet Şen Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 42 PV 582 plakalı otomobil ile M.A.Ş. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

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Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü M.A.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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