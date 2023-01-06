Kaza göz göre göre geldi! Ne yapacaklarını bilemediler

Kaza, Bursa merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü sokaktan geçtiği esnada önce yayaya daha sonra ise park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Yaya ve motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.(AA)
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