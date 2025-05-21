’Kaza kavşağı’ olarak bilinen yerde art arda kazalar vatandaşı isyan ettirdi!

Kaynak: İHA
’Kaza kavşağı’ olarak bilinen yerde art arda kazalar vatandaşı isyan ettirdi!

Hatay'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Sıklıkla kazaların yaşanmasıyla bölge halkı tarafından "kaza kavşağı" olarak anılan kavşağa vatandaşlar çözüm istediler.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Küreci kavşağında yaşandı. S.B. idaresindeki 31 U 4186 plakalı otomobil, kavşakta 27 HN 370 plakalı Mercedes Benz marka otomobille çarpıştı. Kazada 31 U 4186 plakalı otomobilin sürücüsü ve diğer araçta bulunan bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar alan araçlar çekici tarafından otoparka çekilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattılar. Aynı kavşakta 3 gün önce yaşanan yaralanmalı kaza ve daha önce sıklıkla yaşanan kazalar sonrası "kaza kavşağı" olarak anılmaya başlanan Küreci kavşağına vatandaşlar çözüm istediler.

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Bölgede yaşanan kazaların önüne geçilmesi için çözüm isteyen Salih Yılmaz, "Burada ışık sorunundan dolayı, alt geçit olmadığından dolayı her iki günde bir kaza oluyor. Üç gün önce kaza olmuştu. Bugün yine kaza oldu. Bugün benim, yarın başka arkadaşımızın başına gelebilir. Yetkililere sesleniyorum, buranının sorununun giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kavşağa alt geçit yapılmasını isteyen Orhan Tunç, "Burada sık sık kaza yaşanıyor. Yetkililerden buraya alt geçit yapılmasını istiyoruz. Günlük kaza yaşanıyor burada. Burası Kıranyurdu mezarlık kavşağı. Ortalama her gün kaza yaşanıyor. Yetkililerimizin sesimizi duymasını ve buraya alt geçit yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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