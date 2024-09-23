Kaza kız isteme dönüşü kaza: 2 ölü

Sakarya Pamukova'da dün geçe yaşlı çiftin öldüğü kazanın kız isteme dönüşü meydana geldiği ortaya çıktı. Yaşlı çift alev alan araçta can vermişti.

Son yolculuklarına uğurlanan yaşlı çift, yan yana toprağa defnedildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda, dün gece meydana gelen ve bir karı-kocanın hayatını kaybettiği kazaya dair üzücü bir detay ortaya çıktı. Kazada yaşamını yitiren çiftin, Konya'daki kız isteme merasiminden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. Yaşlı çift, son yolculuklarında yan yana defnedildi.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Salim Kaba (75) yönetimindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, yol yapımı nedeniyle oluşan araç kuyruğunda, önündeki 03 BB 288 plakalı araca çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle 03 BB 288 plakalı araç da önündeki 06 DBG 559 plakalı otomobile vurdu. LPG'li olduğu öğrenilen Kaba'nın aracı, çarpışma sonrasında alev aldı. Olay yerine gelen ekipler, Saadet Kaba’nın (73) yanan araçta hayatını kaybettiğini, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Salim Kaba’nın ise kurtarılamadığını bildirdi.

Kaza sonucu hayatını kaybeden karı-koca, Pamukova'daki Elperek Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Dört çocuk sahibi olan çiftin, Salim Kaba’nın yeğenine kız istemek için Konya’ya gittikleri ve dönüş yolunda bu feci kazaya karıştıkları öğrenildi.