Ses sanatçısı Gül Tut (Güllü) Yalovada'ki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güllü’nün ölümünde kızının bir parmağı olduğunu iddia etmişti.

‘ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM’

Mesajların ortaya çıkmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter savcılığa giderek "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" diyerek ifade vermişti.

Öte yandan tanık Bircan Dülger’in ardından Çağrı Kutlu da savcılığa verdiği ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'den şüphelendiklerini söylemişti. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti.

Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor.

ÜÇ KRİTİK TALİMAT

Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın ses kayıtları ayağı ise 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı.

Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı.

Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların dökümünün rapor halinde Başsavcılığa sunulması istendi.

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİDİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün, TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı öğrenildi.

İNTİHAR, KAZA VEYA DIŞ MÜDAHALE OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. Üç kurumdan alınacak sonuçlar, olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.