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Kaza orucu nedir? Kaza orucu ne zaman tutulur?

Çeşitli durumlar nedeniyle oruç tutamayan kişiler bu oruçlarını Ramazan ayı sonrasında kaza edebilmektedir. Kaza orucu tutacak kişiler kaza orucunun ne zaman tutulması gerektiğini araştırıyor. Peki, kaza orucu nedir? Kaza orucu ne zaman tutulur?

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:31
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Kaza orucu nedir? Kaza orucu ne zaman tutulur?

Kaza orucu nedir? Kaza orucu ne zaman tutulur?
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Ramazan orucunu tutmayan kişiler Ramazan ayından sonra kaza orucu tutmaktadır. Diyanet kaza orucuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki, kaza orucu nedir? Kaza orucu ne zaman tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında oruç tutmayan kişilerin sonrasında tutması gereken kaza orucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ramazan ayından sonra kaza orucu tutacak kişiler Diyanet’in değerlendirmelerini merak ediyor. Peki, kaza orucu nedir?

KAZA ORUCU NEDİR?

Hastalık, seferilik vb. gibi durumlar nedeniyle yükümlü olduğu gün oruç tutamayan kişiler bu oruçlarını Ramazan sonrasında da kaza edebiliyor. Tutması gereken oruçları Ramazan ayından sonra tutan kişiler kaza orucu tutmuş oluyor.

KAZA ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.

Tutulacak her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diye niyet edilmesi uygun olur.

ÇOK FAZLA KAZA ORUCU OLANLAR NE YAPMALI?

Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

a. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile “ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur” oruçlarını tutar.

b. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.

Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.

KAZA ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, NE ZAMAN TUTULMAZ?

Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir.

Hanefîlere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır. 

Şâfiîlere göre ise bir Ramazan’da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan’a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan’ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.

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