Kaza sonrası araçtan inen sürücüleri otomobil ezdi: 2 ölü

Kaza, saat 17.30 sularında Yeşilköy-Ayrancılar yolunda gerçeklişti

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Navruz yönetimindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, Bilan Talaş’ın kullandığı 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı ve bu çarpışma sonucu maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından iki sürücü, durumu incelemek için araçlarından indi.

Bu sırada, K.B. yönetimindeki bir otomobil her iki sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücülere müdahale etti ve onları çevredeki hastanelere sevk etti. Ancak, Bilan Talaş ve Mustafa Navruz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.