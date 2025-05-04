Kaza sonrası alev topuna döndü: Kadın sürücü arkasına bakmadan kaçtı

Kaynak: İHA
Kaza sonrası alev topuna döndü: Kadın sürücü arkasına bakmadan kaçtı

Edirne’de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, kadın sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin kurtardığı sürücü kayıplara karıştı. İtfaiye yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Olin Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 22 ACR 582 plakalı otomobil kaldırıma çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aniden alev alarak yanmaya başlayan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Araç sürücüsü kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

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