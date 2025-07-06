Kaza sonrası çıkan tartışmaya sürücülerim yakınları da karıştı

Kaynak: İHA
Kaza sonrası çıkan tartışmaya sürücülerim yakınları da karıştı

İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza sonrası çıkan kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla ortalık karıştı.

İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza sonrası çıkan kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla ortalık karıştı. Sopa ve yumruklarla birbirine giren taraflar bekçilerin müdahalesiyle sakinleşirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokağa giren bir araç ile motosiklet maddi hasarlı kaza yaptı. Olayın ardından sürücüler arasında tartışma çıkarken, taraflar yakınlarını çağırdı. Kısa sürede olay yerine sürücülerin yakınlarının da gelmesiyle sözlü tartışma sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bekçi ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Olaya karışan bazı kişiler bekçiler tarafından gözaltına alınırken, kavga güçlükle son buldu. Yaşanan o anlar ise anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası çıkan tartışmaya sürücülerim yakınları da karıştı

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