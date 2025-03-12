Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü çarpıştı. Çarpışma sonrası taraflar kavga etti. Otomobil sürücüsü minibüs sürücüsü darp etti.

Kaza saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında minibüs sürücüsü E.E.'yi darbeden otomobil sürücüsü, bölgeden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı E.E., çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı

Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı

Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı

Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı

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Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı
Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı
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