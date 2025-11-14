Kaza saat 21.30 sıralarında Vadişehir Mahallesi Özlem ile Adalet caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Baran D. yönetimindeki 26 ND 725 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden ve dönmek için yavaşlayan Ufuk T. idaresindeki 26 ALM 020 plakalı diğer hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, sürücülerden Baran D. yaralandı.

TANIDIK ÇIKAN TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baran D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Kazanın ardından bulundukları araçlardan inen tarafların birbirlerini tanıdığı anlaşıldı. Kaza hakkında konuşan taraflar arasında yaşanan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.

214 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücülerden Ufuk T.’nin 214 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında 13 bin 601 lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.