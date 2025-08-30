Kaza sonrası kıvılcımlar otları yaktı! Araç direğe çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, kopan kablolardan sıçrayan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi yönüne giden Ebubekir Yunus B. (21) yönetimindeki 16 KPR 48 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direkten sıçrayan kıvılcımlar, yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yanan otları söndürürken yaralı sürücü ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ebubekir Yunus B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

