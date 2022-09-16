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Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kalan adamı vatandaşlar kurtardı

Hakkâri’nin Derecik ilçesinde motosikletli ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan motosikletteki yaralı şahsa vatandaşlar suyla müdahale ederek yanmaktan kurtardı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 20:25
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Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kalan adamı vatandaşlar yanmaktan kurtardı

Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kalan adamı vatandaşlar kurtardı
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Derecik merkez karayolunda meydana geldi. Derecik merkezden Samanlı köyüne giden motosiklet, karşı taraftan gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan İsmet S. (40) ve Ferhat Ü. (28) yaralandı.

Kaza sonrası motosiklet aniden yanarken, motosiklette bulunan İsmet S. de alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen vatandaşlar alevler içinde olan yaralıya su ile müdahale ederek yanmaktan kurtardı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

                                         

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