Kaza sonrası Oyuncu Berk Atan'tan bir ilk!

"Gönül Dağı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Kaza sonrası ilk kez sosyal medyada paylaşım yapan Atan, sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri süren dizinin setine giderken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Atan, olay sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Kaburgalarında kırıklar tespit edilen oyuncu, bir süre istirahat ettikten sonra taburcu edildi.

Instagram hesabından açıklama yapan Atan, "Merak eden, arayan, soran ve ulaşamadığım herkese çok teşekkür ederim. Bu kötü olayın ardından gördüğüm sevgi, bana en büyük güç oldu. Çok şükür iyiyim, sevdiklerim yanımda. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirmişti! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

İstanbul’da basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atan, sağlık durumuyla ilgili olarak, “Kötü bir kaza atlattık ama ayaktayız. Kaburgamda hâlâ altı kırık var. Haftaya birkaç bölümü arka arkaya çekeceğim” dedi.

Kaza haberiyle korkutmuştu! Berk Atan'ın son durumu nasıl?

Kazanın ardından dinlenme sürecine giren Berk Atan, sosyal medya paylaşımlarına da kaldığı yerden devam ediyor. Son halini Instagram'da paylaşan oyuncuya takipçilerinden destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.