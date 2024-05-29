Kaza sonrası tartışmaya polis müdahale etti

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.K.K. yönetimindeki 44 AAZ 719 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile İ.S.Ö. tarafından kullanılan 44 NN 378 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, kaza sonrası yakınları ile diğer araç sürücüsü arasında bir tartışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, taraflar arasındaki tartışmaya müdahale ederken, yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.