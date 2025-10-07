Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü hasarlı aracıyla poz verdi



Olay, saat 01.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aydın Han S. (25) isimli şahsın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 11 DC 783 plakalı otomobil önce cadde üzerinde park halinde olan 34 CHN 812 plakalı lüks araca, ardından yol kenarında duraklayan 26 ALS 833 plakalı geri dönüşüm aracına çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda, içerisinde Nurgül K. (37) isimli kadının yolcu olarak oturduğu geri dönüşüm aracı yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra devrildi. Aracın altında kalarak sıkışan talihsiz kadın yaralandı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kaldırılan aracın altından çıkarılan Nurgül K.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaralı kadın, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞAHIS EL KONULAN EHLİYETİNİ 2036 YILINDA TESLİM ALACAK



Polis ekipleri, 11 DC 783 plakalı otomobilin sürücüsü Aydın Han S.'nin 1.50 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücünün daha önceden yine alkollü araç kullanması sebebiyle ehliyetine el konulduğu belirlendi. Şahsın ehliyetinin 2036 yılında teslim edileceği bilgisi edinildi.

HASARLI ARACIYLA BASIN MENSUPLARINA POZ VERDİ



Alkollü sürücünün olay yerinde zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şahıs, basın mensuplarının kazayla ilgili görüntü aldığı esnada hasarlı otomobilinin yanına geçerek poz verdi. Aynı zamanda denetimli serbest olduğunu belirten Aydın Han S., "Abi, ‘Yanlışlıkla çarpmış' yazın. Haberde beni suçlu gibi göstermeyin abi. Kafam güzel olmasa röportaj verirdim" dedi.

Etrafa saçılan atıkları ekipler topladı

Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, lüks araçta maddi hasar oluştu. Geri dönüşüm aracının içerisindeki atık malzemeler ise yola savruldu. Polis ve belediye ekipleri, çevrede temizlik çalışması yaptı. Hasarlı otomobil ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.