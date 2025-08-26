Kaza yapan eski belediye başkanı ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kaynak: DHA
Zonguldak’ta, eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in kullandığı otomobil ile TIR çarpıştı. Eşref’in alkollü ve ruhsatsız olduğu, ayrıca otomobilinde de muayene ve sigorta bulunmadığı belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi 100’üncü Yıl Terminal bölgesinde meydana geldi. Eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref idaresindeki otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik ışığına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi zarar meydana geldi.

Olay yerine yönlendirilen polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli denetimleri yapıldı. İsmail Eşref’in alkollü ve ruhsatsız olduğu, ayrıca otomobilinin muayene ve sigortasının olmadığı saptandı.

Eşref’e ceza kesilirken, araç da trafikten men edilerek, çekici yardımıyla emniyete ait otoparka götürüldü.

