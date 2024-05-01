Kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İHA
Kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı Peugeot marka otomobiliyle Eskihisar Mahallesi'nde seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağaçlık alana ulaşarak kaza yerine geldi. Kazada yaralanan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu belirtildi.

Ancak durumu kritik olan Yunus Emre Savaş, Darıca Spor U18 takımında oynayan bir futbolcuydu ve bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

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