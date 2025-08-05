Kaza yapan gençler sosyal medyadan yardım istedi

Adana'nın Kozan ilçesinde Atakan E. motosikletiyle kaza yapınca yaralı halde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

Gece saatlerinde Kozan Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atakan E. ve arkadaşı bir süre motosikletle ilerledikten sonra kaza yaptı.

Yaralı Atakan E.,kazada yaralanınca video çekip sosyal medyada paylaşarak yardım istedi.

Yaralı sürücü çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" ifadelerini kullandı ve sosyal medyasında paylaştı.

Yaralıların yardım talebi görenler duyarsız kalamadı, Atakan E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelen vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.