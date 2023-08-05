Kaza yapan motosiklet 300 metre ileriye fırladı

Yatağan-Menteşe karayolu Salihpaşalar mevkiinde akşam saatlerinde otomobil ve motosikletin karıştığı kazada iki kişi ölmüştü. Otomobilin çarptığı motosiklet kaza yerinden 300 metre ileride hurda halinde bulundu.

KAYNAK: İHA
Kaza yapan motosiklet 300 metre ileriye fırladı

Salihpaşalar mevkiinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 18 yaşındaki Samet Baş ve 54 yaşındaki Ramazan Kara yaşamını yitirmiş, otomobilde bulunan iki kişi de yaralanmıştı.

Kazanın yaşandığı noktadan 30 metrelik mesafede kazada ölenler yer alırken, 100 metre mesafede ise otomobil durabildi.

Kazaya karışan motosiklet kazanın başlangıç noktasından itibaren çarpmanın etkisi ile parçaları yola savruldu. Motosikletin demir gövde aksamı ise kazanın başlangıç noktasından 300 metre ileriye fırladı.

Kaza sonrası trafik ekipleri kaza tutanağı tutarken, jandarma ise yol güvenliğialırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
İzmir'in ödüllü şarap markası iflas etti. 80 yıldır hizmet veriyordu Güncel
İzmir'in ödüllü şarap markası iflas etti. 80 yıldır hizmet veriyordu
Mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı Yaşam
Mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 390 şüpheli yakalandı Yaşam
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 390 şüpheli yakalandı
İmamoğlu'nun 'yerel seçim' mesajı memnuniyetle karşılandı Siyaset
İmamoğlu'nun 'yerel seçim' mesajı memnuniyetle karşılandı
Eve giren boz yılanı itfaiye çıkardı Yaşam
Eve giren boz yılanı itfaiye çıkardı
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü Yaşam
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü