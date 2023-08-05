Kaza yapan motosiklet 300 metre ileriye fırladı

Salihpaşalar mevkiinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 18 yaşındaki Samet Baş ve 54 yaşındaki Ramazan Kara yaşamını yitirmiş, otomobilde bulunan iki kişi de yaralanmıştı.

Kazanın yaşandığı noktadan 30 metrelik mesafede kazada ölenler yer alırken, 100 metre mesafede ise otomobil durabildi.

Kazaya karışan motosiklet kazanın başlangıç noktasından itibaren çarpmanın etkisi ile parçaları yola savruldu. Motosikletin demir gövde aksamı ise kazanın başlangıç noktasından 300 metre ileriye fırladı.

Kaza sonrası trafik ekipleri kaza tutanağı tutarken, jandarma ise yol güvenliğialırken olayla ilgili soruşturma başlattı.