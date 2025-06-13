Kaza yapan motosiklet polis noktasına girdi! 5'i polis 6 yaralı

Kaynak: DHA

Silivri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, 2 otomobile çarptıktan sonra polis uygulama noktasına savruldu. Kazada 5'i polis 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde meydana geldi. Polis ekipleri trafik uygulaması yaptığı, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet yoldaki 2 otomobile çarparak uygulama noktasına savruldu.

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Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 5 polis memuru yaralandı. Uygulama noktasındaki polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi ve takviye polis ekipleri geldi.

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Kazada yaralanan 4 polis memuru ve ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ve çarptığı 2 otomobil çekiciler ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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