Kaza yapan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelerek sokağa dönmek isteyen otomobile ok gibi saplandı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Korkutan kaza yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Kaza yapan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Son Haberler
Pakistan’da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Pakistan’da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Bodrum açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrum açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta 170 çocuğun ilk defa bisiktleti oldu
Kahramanmaraş’ta 170 çocuğun ilk defa bisiktleti oldu
Eskişehir’de termometreler 42 dereceyi gösterecek
Eskişehir’de termometreler 42 dereceyi gösterecek
Fırında mide kaldıran görüntü! Fare tezgahta gezerken görüldü
Fırında mide kaldıran görüntü! Fare tezgahta gezerken görüldü