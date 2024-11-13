Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar! Yok artık bu kadar da olmaz

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar! Yok artık bu kadar da olmaz

Adana'da refüjdeki ağaçlara çarpıp, takla attıktan sonra karşı şeride geçen otomobilde yaralanan Vahap T. ile yanındaki kişi ile hastaneye kaldırıldı. O sırada bazı kişilerin torpido ve bagajdaki eşyaları çaldığı anlar görüntülendi.

Kaza, 11 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Vahap T.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaçlara çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti.

Çevredekilerin yardımıyla çıkartılan yaralılara hastaneye kaldırılırken, o sırada kimliği belirlenemeyen kişiler, kaza yapan aracın torpido ve bagajındaki eşyaları çalıp, kaza yerinden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tedaviye alınan Vahap T., kol saati, altın bilekliği ve bazı kişisel eşyalarının çalındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar! Yok artık bu kadar da olmaz

Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar! Yok artık bu kadar da olmaz

Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar! Yok artık bu kadar da olmaz

Kaza yapan otomobildeki eşyaları çaldılar! Yok artık bu kadar da olmaz

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