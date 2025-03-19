Kaza yapan otomobilin parçalarını toplarken otobüs çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan otomobilin parçalarını toplarken otobüs çarptı

Nevşehir'de aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, refüjdeki bir kişiye çarptı.

Nevşehir'de aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, refüjdeki bir kişiye çarptı. Yaralanan kişinin, aynı kavşakta daha önce kaza yapan otomobilin parçalarını topladığı öğrenildi.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp karayolu, Uçhisar-Kavak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu Bilal K. idaresindeki 07 BEF 503 plakalı otobüs, aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çıktı. Otobüs, aynı kavşakta daha önce kaza yapan otomobilin parçalarını toplayan bir kişiye çarptı.

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ambulans gelene kadar bir ticari taksi içinde bekletildi. Ambulansın gelmesiyle yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu turistler de başka araçlara aktarılarak otellerine götürüldü.

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle otobüs bulunduğu yerden kurtarılırken, trafiğe kapanan Ürgüp - Nevşehir karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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