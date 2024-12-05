Kaza yapan sürücü aracını ve aracındaki yaralıyı bırakıp kaçtı

Kaynak: İHA
Kaza yapan sürücü aracını ve aracındaki yaralıyı bırakıp kaçtı

Karaman’da park halindeki 2 araca çarpan sürücü otomobili ile aracında bulunan yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, akşam saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 ABZ 834 plakalı Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.K. adlı kadın, kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.

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Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar, "Yaralı kadına yardım ettiğimiz sırada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı" diyerek durumu bildirdi.

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Kazaya karışan araç, çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis ekipleri sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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