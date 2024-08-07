Kaza yapan tır başka otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Olay yerine hızla intikal eden acil servis ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye tarafından yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda, tırın altında sıkışan bir sürücü yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yaralının sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, İstanbul yönüne giden yolun trafiğe kapatılması ve daha sonra tek şeritten verilmesiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Tırın devrilmesi sonucu yola saçılan makarnalar ise temizlik ekipleri tarafından toplandı. Kazaya karışan diğer araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.