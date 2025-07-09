Kaza yapan tırda alevler içerisinde kalan baba ve 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kaza yapan tırda alevler içerisinde kalan baba ve 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yol kenarına devrildi. Kaza sonrası alev alan tırdaki baba ve 13 yaşındaki oğlu yanarak can verdi.


Kaza, Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi'nde yaşandı. 31 DCM 29 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Yol kenarına devrilen tır alev alarak yanmaya başladı. Alevlere teslim olan tırdaki, baba Necmettin Cengiz ve 13 yaşındaki Resul Cengiz hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, tır yangınına müdahale ederek söndürürken baba ve oğluna ait cenaze sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, cenazeleri adli morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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