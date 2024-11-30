Kaza yapan tırın kupası şaha kalktı

Kaynak: İHA

Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kaza yaptı. Tırın kupası şaha kalkarken, dorsedeki malzemeleri yola dağıldı.

Amasya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Olay, Amasya'dan Erzurum yönüne gitmekte olan 36 yaşındaki Ersin Çelik'in kullandığı 25 ABZ 740 plakalı tırın, Taşova Dörtyol Köyü mevkii yakınlarında kontrolden çıkıp devrilmesiyle meydana geldi. Tırın kupası şaha kalkarken, dorsedeki mermer, sıvı deterjan ve mobilya gibi malzemeler yola dağıldı.

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Dağılan malzemeler, karayolunun bir süre boyunca trafiğe kapanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü Ersin Çelik yaralanırken, yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Çekici ve vinç yardımıyla devrilen tır kaldırıldığında yol tekrar trafiğe açıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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