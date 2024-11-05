Kaza yapıp kaçan sürücü 11 yaşındaki çocuğu ezdi

Feci kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zühre Deniz'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, küçük çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazanın ardından, çocuğa çarparak olay yerinden kaçan sürücü T.D., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu arada, 11 yaşındaki Zühre'yi hayattan koparan kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, küçük kız çocuğuna aracın çarpması ve çocuğun metrelerce savrularak refüje düştüğü anlar yer aldı.