Kaza yaptı 16 gün sonra öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Bayramının 1. günü otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü gençten 16 gün sonra acı haber geldi.

Kaza yaptı 16 gün sonra öldü

İHA'nın haberine göre, kaza 21 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayramının 1. günü meydana geldi.

Manavgat Antalya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Yusuf Topaktaş’ın (26)kullandığı 07 BAZ 479 plakalı motosikletin, Gündoğdu ışıksız kavşağına geldiği sırada yolun sağındaki tali yoldan ana yola çıkmakta olan R.E.’nin kullandığı 07 LOG 33 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Topaktaş ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.D., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve hastanedeki müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilen Yusuf Topaktaş, 16 günlük mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.

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