Kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı. Sürücü ise kaza yerinden kayboldu.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kimeski mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADA 323 plakalı Fiat otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan R.T. ve M.A. yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün, kazanın ardından olay yerini terk ettiği öğrenildi.

aw437139-01.jpg

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır hasar gören otomobil, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.
Sürücünün kimliğinin tespiti ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüsüne 37 bin lira ceza
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüsüne 37 bin lira ceza
Kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı
Kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı
İrem Derici'den sevgilisiyle erotik dans! Bu kez beğeni yağmadı
İrem Derici'den sevgilisiyle erotik dans! Bu kez beğeni yağmadı
Sırrı Süreyya Önder'in kızından emekli albaya sert yanıt! 'O kadar ahmaksınız ki...'
Sırrı Süreyya Önder'in kızından emekli albaya sert yanıt! 'O kadar ahmaksınız ki...'
Köpeği halatla döven vicdansız gözaltına alındı
Köpeği halatla döven vicdansız gözaltına alındı