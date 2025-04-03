Kaza yaptığı arabayla gösterdiği araba başka. MHP'li vekilden kafa karıştıran paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Kaza yaptığı arabayla gösterdiği araba başka. MHP'li vekilden kafa karıştıran paylaşım

Çakarlı aracıyla makas atan ve kaza yapan MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ile ilgili dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı.

Ankara Polatlı İlçesi’nde çakarlı aracı ile makas atıp kazaya karışan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zühal Karakoç Dora, kendisini ilginç bir yöntemle savundu.

Çakarlı araca ‘geçiş izni vermeyerek kaza yapmasına neden olduğu’ gerekçesiyle 2 yıl hapisle yargılanan hakim, Dora’nın, Jaguar marka araçla hatalı sollama yaptığını ve kazaya karıştığını belirtti.

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26 Haziran 2024 tarihindeki olaya ilişkin hakim “Sol şeritten yaklaşık 120 km hızla gidiyordu. Hatalı sollama yapacağını anladım. Çakarlı araç makas atarak önüme geçti” demişti.

Ancak MHP’li vekil, sosyal medya hesabından 1980 model 45 yaşında bir BMW kullanırken görüntülerini paylaştı ve “Hız sınırını aşmam” dedi.

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Sözcü'deki habere göre Dora yaptığı paylaşımda, “1980 model BMW 3.16 ile Kahramanmaraş yollarındayız. 4 vitesli manuel otomobilin sürüş keyfi de sesi de bir başka, ne varsa eskilerde var. Belli bir hızı aşamadığımız için programlarda azıcık gecikme yaşanmış olabilir” ifadelerini kullandı.

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