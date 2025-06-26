Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu

Edirne'de karısını, çocuklarını ve akrabalarını trafik kazasında kaybeden sürücü Muhammet Çelik, kazayı sıyrıklarla atlattı. İki gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise yürekleri burktu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu

Sürücü Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu​​​​​​​

Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaştığı görüldü.

Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu​​​​​​​

Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu​​​​​​​

Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu​​​​​​​

Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu​​​​​​​

Kazada 5 kişi ölmüştü: İki gün önce yaptığı paylaşım yürekleri burktu​​​​​​​

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