

Yılanlı Yolu üzeri Devetaşı mevkiinde 48 KN 141 ve 48 AR 471 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralanmış, içlerinden biri uçuruma yuvarlanmıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Orçun Çamoğlu, hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanade yapılan tüm müdahalelere rağmen Çamoğlu, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.