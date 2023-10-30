Kazada ağır yaralanan sürücü 143 gün sonra hayatını kaybetti

Denizli’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 143 gün sonra hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kazada ağır yaralanan sürücü 143 gün sonra hayatını kaybetti

Denizli’de kavşaktan dönmek istediği sırada otomobille çarpışan bir motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 143 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza; 4 Ağustos günü Denizli’nin Çal ilçesi meydana geldi. İddialara göre İsmailler Mahallesi’nde plakası bulunmayan motosiklet sürücüsü H.D., kavşaktan dönmek istediği sırada S.Ö. idaresindeki 20 NT 543 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kazadan 143 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma devam ediyor.

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