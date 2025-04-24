Kazada alev aldı! Sürücüye itfaiye yetişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kazada alev aldı! Sürücüye itfaiye yetişti

Kocaeli'nde otomobil bariyerlere çarptı ardından alev alan araçta sürücü içerde sıkıştı. İmdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kocaeli Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi mevkiinde, Kuzey Yanyol ile D-100 kara yolu ayırımında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.K. idaresindeki 34 UFR 80 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil motor kısmından alev alırken, sürücü İ.K. içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İ.K.'yi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü İ.K., sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen tedaviyi ve hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kuzey Yanyol ile tek şeritten verilen D-100 kara yolunda ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazada alev aldı! Sürücüye itfaiye yetişti

Kazada alev aldı! Sürücüye itfaiye yetişti

Kazada alev aldı! Sürücüye itfaiye yetişti

Kazada alev aldı! Sürücüye itfaiye yetişti

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