Kazada aracın içinde sıkışan annesinin elini bırakmadı

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Çallı Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, akşam trafiği nedeniyle yavaşlayan araçlara dikkat etmeyen bir sürücünün sebep olduğu zincirleme çarpışmalarla gerçekleşti. Aybars Efe D. idaresindeki Suzuki marka araç, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer araçlar da birbirine çarptı. Kaza sonrası 4 araç birbirine girdi ve araçlardan birinde bulunan Pakize Ç. sıkıştı. Diğer yolculardan Hatice K. ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

3 ÇOCUK ANNELERİNE VERİLDİ

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Pakize Ç.'yi sıkıştığı araçtan çıkarmak için yoğun çaba harcadı. O sırada, kazayı yara almadan atlatan Aybars Efe D., annesinin elini bir an olsun bırakmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Pakize Ç., kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, 07 R 3742 plakalı araçta bulunan üç çocuk, kazadan korkarak olay yerine gelen annelerine teslim edildi. Kazanın etkisiyle üst geçitte trafik tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında, kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, toplumsal dayanışma ve kurtarma çalışmaları açısından önemli bir örnek oluştururken, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.