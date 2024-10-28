Kazada çocuğu öldüren şoför aracının içinde intihar etti. Esenyurt'ta inanılmaz olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazada çocuğu öldüren şoför aracının içinde intihar etti. Esenyurt'ta inanılmaz olay

İstanbul Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.

Akıllara durgunluk veren olay Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

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Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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