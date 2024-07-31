Kazada iki araç devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, bir pikap, Söke'den Kuşadası yönüne ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve yan devrildi.

Bu sırada, Kuşadası yönünden Söke'ye doğru seyir halinde olan otomobil, pikaba çarpmamak için manevra yaptı.

Pikabı geçtikten sonra otomobilin sürücüsü F.Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve takla atarak karşı şeride devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü F.Ş. ile birlikte T.D., H.Ş., ve M.N.D. yaralandı. Pikap sürücüsü ve yanındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet ve Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.