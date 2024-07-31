Kazada iki araç devrildi: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazada iki araç devrildi: 4 yaralı

Söke-Kuşadası karayolu üzerindeki Granta mevkiinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bir pikap, Söke'den Kuşadası yönüne ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve yan devrildi.

Bu sırada, Kuşadası yönünden Söke'ye doğru seyir halinde olan otomobil, pikaba çarpmamak için manevra yaptı.

Pikabı geçtikten sonra otomobilin sürücüsü F.Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve takla atarak karşı şeride devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü F.Ş. ile birlikte T.D., H.Ş., ve M.N.D. yaralandı. Pikap sürücüsü ve yanındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet ve Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw258146-02.jpg

aw258146-03.jpg

aw258146-04.jpg

Son Haberler
Çadırda gelen ölüm Gündem
Çadırda gelen ölüm
İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi! Yaşam
İzmir Urla'da orman yangını: 120 konut tahliye edildi!
Hamas lideri için Türkiye’de 81 ilde selalar okundu Gündem
Hamas lideri için Türkiye’de 81 ilde selalar okundu
Fitch’ten Türk bankaları için uyarı Ekonomi
Fitch’ten Türk bankaları için uyarı
Haniye'nin ölümü nedeniyle konseri iptal ettiler Kültür Sanat
Haniye'nin ölümü nedeniyle konseri iptal ettiler
Kuşadası’nda 4 gün kayıptı! Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu Gündem
Kuşadası’nda 4 gün kayıptı! Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu
Beşiktaş 8 futbolcusunu gönderdi Spor
Beşiktaş 8 futbolcusunu gönderdi