Kazada ölen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Kazada ölen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzm. Dr. Emel Ersöz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Uzm. Dr. Emel Ersöz, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ kavşağında cipin istinat duvarına çarpması sonucu, cipte bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut ile Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü doktor ve araçta yolcu olarak bulunan diğer doktor da kazada yaralandı. Kazanın, doktorların bir kongreden döndükleri sırada meydana geldiği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Uzm. Dr. Emel Ersöz için Edirne Eski Cami'de öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ersöz'ün cenazesi Yenişehir Mezarlığına defnedildi.

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