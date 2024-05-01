Kazada ölen kızlarının cenazesinin getirildiği evleri 6 yıl sonra kendilerine mezar oldu

Kaynak: İHA
Kazada ölen kızlarının cenazesinin getirildiği evleri 6 yıl sonra kendilerine mezar oldu
Bartın'ın Kayadibikavlak köyünde yaşanan trajik bir olayda, 9 gün önce bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan eşi Seher Çetinbağ da yaşamını yitirdi.

Çiftin 6 yıl önce evlat acısı yaşadıkları ortaya çıkarken, yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki kızlarının cenazesinin getirildiği ev, ailenin mezarı oldu.

Yangın, Kayadibikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın evinde meydana geldi. Tüpten çıkan gaz nedeniyle çıkan yangında Tevfik Çetinbağ alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Yangını fark eden eşi Seher Çetinbağ ve kayınbiraderi Selim Çetinbağ, Tevfik'i kurtarmak için müdahale etmeye çalıştılar. Ancak, alevlerin arasına giren Seher ve Selim ağır yaralandılar.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seher ve Selim Çetinbağ'ın durumu ciddiyetini korurken, Seher Çetinbağ 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Seher Çetinbağ'ın cenazesi, İstanbul'dan Bartın'ın Kayadibikavlak köyüne getirilerek, kocasının mezarının yanına defnedilecek.

Yangında hayatını kaybeden Tevfik ve Seher Çetinbağ çiftinin, 6 yıl önce evlat acısı yaşadıkları ortaya çıktı. Küçük kızlarının ölümünün ardından büyük acı yaşayan aile, evlatlarının son kez getirildiği evde korkunç bir yangında hayatlarını kaybetti.

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