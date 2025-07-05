Kazada ölmüştü: Müze müdürünün ismi böyle yaşatılacak

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kültürel mirasımıza gönülden bağlılığı ve en zorlu koşullarda dahi sorumlulukla görev yapma azmiyle tanıdığımız Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper'i, bir keşif görevi dönüşünde yaşanan elim bir kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştık.

Vefa borcumuzun bir nişanesi olarak, büyük bir özveriyle hizmet ettiği Batman Müzemize onun adını veriyoruz. Müzemiz bundan böyle "Batman Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi" adıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Aynı kazada hayatını kaybeden tüm görevlileri de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetleri emanetimizdir. Aziz hatıralarını daima yaşatacağız" ifadelerini kullandı.